НБУ упростил операции с валютой

Национальный банк с 20 июля упростил условия покупки валюты

Об этом сообщается на сайте регулятора.

НБУ упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций:

Во-первых, упрощен порядок покупки и перечисления иностранной валюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком.

Во-вторых, для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющихся основанием для проведения этих операций.

В-третьих, нормированы случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в иностранной валюте по резидентам-должникам перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.

Эти изменения в постановлении №65 от 18 июля «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой» вступили в силу 20 июля.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что НБУ унормировал использование электронной подписи в банковских операциях. В НБУ сообщают, что принятие изменений обусловлено совершенствованием организации кассовой работы украинскими банками, что связано с внедрением банками на договорных условиях с клиентами электронного документооборота, электронных кассовых документов и ЭЦП/ЭП.

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