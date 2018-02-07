НБУ упростит требования к капиталу банков

Национальный банк анонсировал изменение глобальных подходов к вопросу капитализации банков

НБУ требует, чтобы минимальный уставный и регулятивный капитал действующих банков составлял 200 млн грн. С 2020 года планка должна быть повышена до 300 млн грн (хотя еще недавно НБУ требовал, чтобы таким капитал был у банков уже в 2018 году), а к 2024 году — достигнуть 500 млн грн. Планка 500 млн грн применяется к новым банкам с 2014 года.

Однако теперь в НБУ говорят об изменении подходов к самой сущности капитала.

Яков Смолий

и.о. главы НБУ

Таким образом, график минимального капитала будет касаться не уставного, а именно регулятивного капитала. Это значит, что НБУ перейдет к регулированию через регулятивный капитал. Смолий считает, что такое решение позволит банкам нарастить кредитование и облегчит жизнь банковской системе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина преуспела в борьбе с отмыванием денег. К такому выводу пришел Комитет экспертов Совета Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За год НБУ выявил подозрительные операции клиентов 41 банка

По материалам minfin.com.ua