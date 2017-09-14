Новую пластиковую купюру запустили в оборот в Великобритании

Новая банкнота сделана из полимера, что делает ее более экологичной, безопасной и прочной

В Великобритании в обращение запущена полимерная банкнота номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением писательницы Джейн Остин.

Новая банкнота сделана из полимера, что делает ее более экологичной, безопасной и прочной. Также, на ней есть специальная поверхность для удобного пользования гражданами с недостатками зрения. Пластиковые деньги обладают рядом преимуществ перед бумажными банкнотами — их сложнее подделать, испортить, или испачкать.

Это уже вторая купюра в Великобритании, которая появилась в обращении в рамках перевода всех банкнот в «пластик». 13 сентября прошлого года в обращение попала купюра номиналом 5 фунтов в пластике. Ожидается, что следующей такой купюрой станет купюра номиналом 20 фунтов стерлингов. На ней будет изображен британский художник Джозеф Уильям Тернер, ее выпуск начнется в 2020 году.

Новая банкнота заменит бумажную купюру номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением Чарльза Дарвина, которую будут принимать к оплате до весны 2018 года.

Банк Англии уже напечатал 1 млрд банкнот номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением Джейн Остин, которые попадут в обращение в ближайшие несколько месяцев.

Среди элементов защиты новой полимерной банкноты номиналом 10 фунтов:

Прозрачное окно с изображением королевы

Винчестерский дворец, выполненный из золотой фольги на аверсе банкноты и из серебряной на реверсе

Перо в стороне от окна, цвет которого меняется от фиолетового к оранжевому

Голограмма, которая содержит слово «Десять», которое меняется на слово «Фунты», когда банкнота наклонена

3D-голограмма короны, которая появляется и становится разноцветной, когда банкнота наклонена

Папка из медной фольги в форме книги, в которой содержатся буквы JA

Микро-надпись под портретом королевы с маленькими буквами и цифрами, которые видны под микроскопом

Слова «Банк Англии» выгравированы в верхней части банкноты

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что согласно результатам недавнего исследования, британцы готовы отказаться от наличных денег. Более 55% британских потребителей надеются отказаться от покупок за наличные к 2019 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безналичные платежи в Австрии: пример для подражания

По материалам bbc.com