Новую пластиковую купюру запустили в оборот в Великобритании

Новая банкнота сделана из полимера, что делает ее более экологичной, безопасной и прочной
В Великобритании в обращение запущена полимерная банкнота номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением писательницы Джейн Остин.
Новая банкнота сделана из полимера, что делает ее более экологичной, безопасной и прочной. Также, на ней есть специальная поверхность для удобного пользования гражданами с недостатками зрения. Пластиковые деньги обладают рядом преимуществ перед бумажными банкнотами — их сложнее подделать, испортить, или испачкать.
Это уже вторая купюра в Великобритании, которая появилась в обращении в рамках перевода всех банкнот в «пластик». 13 сентября прошлого года в обращение попала купюра номиналом 5 фунтов в пластике. Ожидается, что следующей такой купюрой станет купюра номиналом 20 фунтов стерлингов. На ней будет изображен британский художник Джозеф Уильям Тернер, ее выпуск начнется в 2020 году.
Новая банкнота заменит бумажную купюру номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением Чарльза Дарвина, которую будут принимать к оплате до весны 2018 года.
Банк Англии уже напечатал 1 млрд банкнот номиналом 10 фунтов стерлингов с изображением Джейн Остин, которые попадут в обращение в ближайшие несколько месяцев.
Среди элементов защиты новой полимерной банкноты номиналом 10 фунтов:
- Прозрачное окно с изображением королевы
- Винчестерский дворец, выполненный из золотой фольги на аверсе банкноты и из серебряной на реверсе
- Перо в стороне от окна, цвет которого меняется от фиолетового к оранжевому
- Голограмма, которая содержит слово «Десять», которое меняется на слово «Фунты», когда банкнота наклонена
- 3D-голограмма короны, которая появляется и становится разноцветной, когда банкнота наклонена
- Папка из медной фольги в форме книги, в которой содержатся буквы JA
- Микро-надпись под портретом королевы с маленькими буквами и цифрами, которые видны под микроскопом
- Слова «Банк Англии» выгравированы в верхней части банкноты
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что согласно результатам недавнего исследования, британцы готовы отказаться от наличных денег. Более 55% британских потребителей надеются отказаться от покупок за наличные к 2019 году.
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По материалам bbc.com