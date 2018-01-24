Новые кассы самообслуживания могут отсканировать все товары в корзине сразу

С новыми кассами самообслуживания клиент сможет за раз узнать стоимость всех своих покупок

В Лондоне тестируют инновационные кассы самообслуживания, которые могут отсканировать все товары в корзине или тележке покупателя сразу. Сообщается, что изобретение IBM позволяет рассчитываться в 15 раз быстрее, чем стандартные кассы самообслуживания.

Система не использует традиционные штрих-коды — для ее работы каждый товар в магазине должен быть оснащен крошечным чипом «радиочастотной идентификации». Он может содержать гораздо больше информации, чем штрих-код.

Технологию, позволяющую одновременно сканировать всю корзину, тестируют на заправочной станции Shell на Холлоуэй-роуд в Лондоне.

Для начала клиент должен поместить свои покупки на платформу для сканирования. Список товаров сразу отображается на экране. После этого пользователь должен открыть специальное приложение на смартфоне со встроенным кошельком и прислонить его к считывателю на кассе. Можно также воспользоваться Apple Pay или Android Pay. Приложение снимает указанную сумму и высылает чек на e-mail.

Как считают в IBM, их кассы помогут предотвратить кражи в магазинах самообслуживания, поскольку система точно «знает» количество и тип покупаемых товаров.

После шестинедельного периода тестирования планируется запуск инновационного концептуального магазина со смарт-кассами и множеством других гаджетов. Его локация пока не раскрывается.

По словам изобретатель в IBM Линдси Герберт, их система станет «самым быстрым, простым и безопасным способом» оплаты товаров.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, как первый доступный широкой публике магазин без касс и продавцов Amazon Go выглядит изнутри. Хотя основная его фишка — отсутствие очередей, без них не получилось: люди столпились снаружи в первый же день его работы.

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По материалам standard.co.uk