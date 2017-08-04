Новый веб-сервис поможет украинским правоохранителям предотвращать платежные преступления

Украинские специалисты разработали постоянно обновляемый веб-ресурс Investigate-online для получения правоохранителями актуальной информации о платежных преступлениях

Новый сервис позволит в режиме реального времени получать актуальную справочную информацию о следах преступлений в банковских и процессинговых информационных системах, а также о схемах мошенничества с платежными картами и в банкоматах.

Investigate-online создан по принципу «Википедии», но доступ к нему закрыт. Подключиться смогут только специалисты правоохранительных органов и прокуратуры, сотрудники банков и профильных учебных заведений.

Кроме 6 тематических разделов со справочной информацией («Общие принципы функционирования международных платежных систем», «Банкоматы», «Интернет», «Социальная инженерия», «Торгово-сервисные предприятия», «Системы дистанционного банковского обслуживания»), на ресурсе размещены также согласованные алгоритмы взаимодействия между банками и правоохранительными органами для предотвращения платежных преступлений и в процессе их расследования.

В течение ближайших 3 месяцев сервис Investigate-online будет работать в тестовом режиме и дополняться всей необходимой информацией. Разработка и наполнение ресурса проходят в рамках Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов Safe Card, реализуемой в Украине Ассоциацией ЕМА при поддержке Государственного департамента США.

Напомним, в 2016 году украинские держатели платежных карт потеряли в результате кибермошенничества более 339 млн грн, жертвой стал каждый 80-й владелец карточки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве возле обменника украли огромную сумму. Преступление произошло в Печерском районе.

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