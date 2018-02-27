Очередной вирус требует от пострадавших выкуп в криптовалюте

Вирус шифрует данные пользователя и требует за их разблокировку выкуп

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в сети новый вирус-вымогатель массового поражения Data Keeper. Вредоносное программное обеспечение шифрует файлы на компьютерах жертв, требуя выкуп в криптовалюте.

Эксперты отмечают, что вирус не меняет расширение в документах, поэтому пользователи не знают, какие именно из них заражены. Кроме того, Data Keeper может вычислить и зашифровать все общие сети, к которым получил доступ через компьютер жертвы.

По словам пострадавших пользователей, чтобы получить инструкцию для разблокировки файлов, необходимо заплатить выкуп — его размер может отличаться, ведь хакер указывает его на свое усмотрение. Если Data Keeper заразит компьютеры компании, за разблокировку каждого из них придется платить отдельно. Таким образом, в случае отсутствия резервных копий, компания может понести серьезные потери.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакер украл у криптоплатформы 20000 монет Ethereum, а потом вернул их. Это уже второй случай, когда хакер возвращает Coindash средства.

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По материалам bankir.ru