Крупнейший банк Польши использует инструменты платформы Coinfirm

PKO Bank Polski применяет blockchain-технологию платформы Coinfirm для создания отчета о транзакциях и соглашениях с клиентом, сообщает Finextra.

Один из крупнейших банков Польши проводит испытания платформы Trudatum от Coinfirm для регистрации и хранения клиентской документации уже более года. В настоящее время банк предпринимает первые шаги по интеграции готового полнофункционального решения для проверки подлинности миллионов записей клиентских документов и транзакций.

Гжегож Павлицкий, директор инновационного бюро PKO Bank Polski, говорит, что технология blockchain отвечает основным требованиям безопасности и надежности хранения и передачи данных. Используя эту технологию, банк может гарантировать конфиденциальность и целостность документов, предоставляемых клиентам.

Каждый документ, зарегистрированный в регистре Trudatum, такой как подтверждение транзакции или условия банка для того или иного продукта, будет выпущен в виде нереверсивного (не подлежащего отмене или изменению) хеш-файла с закрытым ключом. Это позволит клиенту удаленно проверять подлинность файлов, полученных от делового партнера или банка. Удобство системы заключается еще и в том, что в случае любого непредвиденного сценария сразу легко понять, была ли предпринята попытка изменения документа.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что перевод средств на Blockchain впервые внедрят в крупном розничном банке. Испанский банк Santander готовится выпустить приложение для международных денежных переводов в партнерстве с Ripple.

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По материалам finextra.com