Одна из крупнейших инвесткомпаний мира майнит криптовалюты

Об этом рассказала генеральный директор ведущего инвестиционного холдинга

Fidelity Investments, одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний, управляющая активами на $2,3 трлн, давно интересуется криптовалютами.

Первоначально эксперименты с биткоином проводились внутри компании, но теперь некоторые варианты работы с криптоактивами станут доступны ее широкой клиентской базе.

Исполнительный директор Fidelity Эбигейл Джонсон подробно рассказала о приверженности компании криптовалютам во время биткоин-конференции Consensus в Нью-Йорке. Джонсон сообщила, что компания сделала несколько венчурных инвестиций в бизнесы, связанные с биткоином, и что Fidelity изучает технологию блокчейн совместно с несколькими ведущими университетами.

Компания также зарабатывает на майнинге криптовалют.

Джонсон сама по себе является великим сторонником цифровой валюты и майнинга.

Fidelity — одна из крупнейших финансовых компаний, которая публично заявляет о своих криптовалютных операциях.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что еще один глава крупного банка высказался по поводу биткоина. Глава одного из крупнейших банков Уолл-стрит считает, что биткоин — это «больше, чем просто причуда».

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По материалам techcrunch.com