Опасный банковский троян снова атакует пользователей Google Play

В этот раз вирус имеет улучшенную обфускацию кода и усовершенствованный механизм заражения

Банковский троян BankBot, который атакует Android-устройства, вернулся в Google Play. В этот раз с улучшенной обфускацией кода и усовершенствованным механизмом заражения.

BanBot – это банковский троян, который мошенники контролируют удаленно, способный собирать банковские реквизиты, используя поддельные формы входа для ряда приложений, перехватывая текстовые сообщения, чтобы обойти двухфакторную аутентификацию и отображать незапрашиваемые push-уведомления.

Троян BankBot загружается на смартфон под видом обычного приложения, а затем уничтожает с рабочего стола свою иконку и запускает работу в фоновом режиме. Он способен не только красть данные банковских карт пользователей, но и отслеживать их переписку с устройства, получив полный контроль над мессенджерами вроде WhatsApp, Viber, соцсетями Snapchat, Instagram и подобных.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Google Play поразил новый вирус, который атаковал 21 млн пользователей. Вредоносное ПО отправляет пользователям мошеннические текстовые сообщения и выставляет счета за несуществующие услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый вирус, похищающий данные банковских карт, появился на Android

По материалам thepaypers.com