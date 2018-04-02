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PaySpaceMagazine

Оплатить проезд картой к концу года можно будет в еще трех городах Украины

02.04.2018 16:31

В перспективе бесконтактная система оплаты проезда станет доступна во всех областных центрах

Оплатить проезд картой к концу года можно будет в еще трех городах Украины. Фото: fotobus.msk.ru

До конца 2018 года бесконтактная оплата проезда картой заработает еще в трех украинских городах. Об этом сообщил и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Дмитрий Крепак в интервью Delo.ua. Какие это будут города – пока не сообщается.

По словам Дмитрия Крепака, внедрение платежных решений в наземном транспорте сопряжено с некоторыми сложностями.

В метро есть постоянная связь и электричество, поэтому оплату картой сделать было несложно. А наземный транспорт не стоит на месте. Например, троллейбус заезжает под мост, где нет связи и интернета, а пассажир в это время оплачивает проезд картой — обычный терминал тут не подходит. Нужно было создать такое решение, чтобы бесконтактная система оплаты проезда работала, даже когда нет связи, и мы сделали это
Дмитрий Крепак
и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa

Напомним, первое такое решение было запущено в сентябре 2017 года в Житомире — он стал первым городом в Украине, где весь коммунальный транспорт оборудован системой оплаты проезда с помощью бесконтактной платежной карты. С февраля система начала действовать и в Тернополе, причем даже в маршрутках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в 2018 году уже полмиллиона украинцев оплатили проезд с помощью QR-кодов. Наибольшей популярностью этот способ оплаты проезда пользуется во Львове.

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По материалам delo.ua

Рубрики: VisaНовостиПлатежные картыУкраина
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