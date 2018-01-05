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Основатели Ripple стали мультимиллиардерами

05.01.2018 14:42

Трое основателей Ripple благодаря росту цены криптовалюты стали мультимиллиардерами

Основатели Ripple стали мультимиллиардерами. Фото: hacked.com

За последние несколько недель все сооснователи компании Ripple Labs Inc, владеющей 60% токенов XRP, стали миллиардерами благодаря экспоненциальному росту курса криптовалюты.

Так, на пике роста XRP ($3,84 за токен) состояние сооснователя Ripple Криса Ларсена, лично владеющего 5,19 млрд XRP и 17% долей в Ripple Labs, гипотетически составляло $55,8 млрд.

Крис Ларсен. Фото: money-and-internet.com

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg Ларсен должен был бы занять 8-е место между основателем Google Ларри Пейджем ($54,1 млрд) и мексиканским магнатом Карлосом Слимом ($63,2 млрд).

Джеб Маккалеб. Фото: ideamensch.com

Кроме того, покинувший компанию в 2013 году Джеб Маккалеб, также известный как основатель блокчейн-стартапа Stellar, сохранил право на 5,3 млрд XRP (на данный момент — $17,3 млрд). Эти токены, однако, закрыты в эскроу-счете, и Маккалеб получает только фиксированные ежемесячные выплаты.

Брэд Гарлинхаус. Фото: cnbc.com

В свою очередь, нынешний CEO компании Брэд Гарлинхаус владеет долей 6,3%, а также неизвестным количеством токенов XRP. По предварительным оценкам его состояние уже превышает $10 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple достиг половины капитализации биткоина. На криптовалютном рынке в последнее время особенно активно торгуют альткоинами.

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По материалам forklog.com

Рубрики: ДеньгиКриптовалютыНовости
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