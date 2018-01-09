Платежи без границ: Transferwise запустил мультивалютную дебетовую карту

Пользователи смогут осуществлять платежи в 28 валютах

Провайдер международных переводов Transferwise сделал свои мультивалютные банковские счета доступными для частных клиентов и запустил новую дебетовую карту для платежей по всему миру. Таким образом компания позволит клиентам осуществлять платежи в 28 валютах.

Мультивалютные счета были представлены еще в мае 2017 года, но с тех пор они были доступны только для предприятий, работающих на зарубежных рынках. Теперь же появился аналогичный продукт с дебетовой картой для частных клиентов.

Первоначально карты смогут получить несколько тысяч пользователей. Полномасштабный запуск услуги состоится в первом квартале следующего года.

Счет от Transferwise не предусматривает отдельных комиссий или ежемесячных сборов. Валютные переводы проводятся на стандартном среднесрочном обменном курсе с обычной авансовой комиссией.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайский UnionPay запускает мобильный кошелек. Платежная система China UnionPay надеется, что собственный мобильный кошелек поможет ей бороться с популярностью Alipay и Tenpay.

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По материалам finextra.com