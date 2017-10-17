Платежи для бедных: фонд Билла Гейтса создал платформу на базе Ripple

В мире насчитывается около 2 млрд человек, которые не имеют доступа к банковским счетам

Благотворительный фонд Bill&Melinda Gates Foundation запустил систему цифровых платежей для малоимущих — Level One Project. Она предоставит миллиардам людей возможность совершать и получать платежи с помощью своих мобильных кошельков безопасно, прозрачно и быстро.

В создании проекта задействована распределенная система денежных переводов Ripple, провайдер white label решений для онлайн-платежей Dwolla, создатель ПО для интеграции приложений предприятия ModusBox, IT-компания Software Group и Crosslake Technologies.

В рамках сотрудничества указанных компаний было создано ПО с открытым исходным кодом — Mojaloop. Используя возможности протокола Interledger Protocol (ILP), оно позволит создавать общенациональные платежные платформы при участии финансовых провайдеров, правительств и операторов мобильной сети.

Интеграция этих учреждений на одной платформе позволит обычным пользователям, которые ранее не имели доступа к финансовым услугам, отправлять и получать платежи через любую платежную систему, подключенную к проекту. Также они смогут хранить средства на мобильных кошельках.

Таким образом, эта технология станет своеобразным мостом между мобильными сетями и поставщиками финансовых услуг. Учитывая то, что значительная часть жителей без доступа к банковским счетам, пользуется мобильными деньгами, возможность использования этого инструмента наряду с другими будет востребована.

Mojaloop бесплатен и доступен разработчикам через GitHub. Ripple и The Gates Foundation поощряют всех, кто интересуется Mojaloop, изучать программное обеспечение, использовать его для создания или адаптации продуктов и услуг или обновления программного обеспечения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Ripple протестирует банковские переводы на блокчейне в Японии и Южной Корее. Совместное предприятие SBI Ripple уже провело пилотное тестирование технологии Ripple для банковских переводов на базе финучреждений Японии ранее в этом году.

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