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Плати смартфоном: ТАСКОМБАНК подключился к обновленному Google Pay

27.02.2018 10:03 PR

Новый сервис запущен в партнерстве с Mastercard и предоставляет клиентам ТАСКОМБАНКА доступ к бесконтактным расчетам смартфоном или смарт-часами

ТАСКОМБАНК подключился к обновленному Google Pay Фото: holscherdesign.com

Google Pay – это мобильный кошелек, объединяющий в себе два разных платежных сервиса (Android Pay и Google Wallet) на базе операционной системы Android. С помощью Google Pay клиенты ТАСКОМБАНКА могут мгновенно оплачивать товары на кассе, приложив свой смартфон или умные часы к терминалу вместо карты.

Google Pay доступен владельцам Android-смартфонов с операционной системой KitKat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC. Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение Google Pay из магазина приложений Google и добавить в него данные дебетовых и кредитных карт ТАСКОМБАНКА платежной ситемы Mastercard.

Быть в числе лидеров банковского сектора по внедрению инноваций – одна из ключевых составляющих стратегии активного роста ТАСКОМБАНКА, над внедрением которой наша команда работает последние два года. Запуск сервиса Google Pay мы расцениваем в качестве очередного успешного шага в этом направлении. Постоянно развиваясь технологически, мы стремимся предоставить доступ нашим клиентам к самым передовым продуктам и сервисам. Рады, что отныне клиенты ТАСКОМБАНКА могут пользоваться одним из таких, рассчитываться за покупки посредством мобильного гаджета, который всегда носят с собой. Сама пробовала – это действительно просто и удобно
Катерина Мелеш,
Председатель Правления ТАСКОМБАНКА

Сервис Google Pay реализован на глобальной цифровой платформе токенизации Mastercard Enablement Digital Service (MDES), с которой работает и компания Google. Платформа позволяет превратить любое NFC-устройство с подключением к интернету в безопасный платежный инструмент. Для оплаты с помощью решения на MDES создается уникальный шифр, который обеспечивает максимальный уровень защиты платежной транзакции.

Успех технологии бесконтактной оплаты во всем мире — это платформа для развития нового тренда оплат со смартфоном. За последний год количество NFC-оплат с Mastercard в мире выросло более чем в 100 раз, и мы видим динамичный тренд и в Украине. ТАСКОМБАНК уже завоевал позицию одного из уверенных digital-лидеров среди украинских банков, активно внедряя Masterpass, а сегодня банк представляет цифровое решение на базе платформы токенизации от Mastercard. Запуск сервиса Google Pay для клиентов ТАСКОМБАНКА откроет для картодержателей новый потребительский опыт и новый уровень комфортных и безопасных платежей
Юрий Батхин,
директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине

АО «ТАСКОМБАНК» — универсальный коммерческий банк, который сегодня демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размерам активов и продолжает укреплять свои позиции. Входит в тройку самых надежных банков по версии издания «Личный счет» и в тройку банков с наивысшим уровнем надежности депозитов, по версии РА «Стандарт рейтинг». По сравнению с 2016 годом вырос в 3,5 раза. В 2017 году — на 60%. Банк постоянно инвестирует в обновление и модернизацию продуктов, процессов, процедур, качество обслуживания.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Мобильный кошелек Android Pay был запущен на украинском рынке в ноябре 2017 года. С тех пор к нему подключилось пять финучреждений. После того, как компания Google приняла решение объединить сервисы Android Pay и Google Wallet в один платежный сервис Google Pay, ТАСКОМБАНК стал первым финучреждением, присоединившимся к сервису бесконтактных оплат.

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Рубрики: БанкиМобильные платежиНовостиУкраина
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