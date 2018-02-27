Плати смартфоном: ТАСКОМБАНК подключился к обновленному Google Pay

Новый сервис запущен в партнерстве с Mastercard и предоставляет клиентам ТАСКОМБАНКА доступ к бесконтактным расчетам смартфоном или смарт-часами

Google Pay – это мобильный кошелек, объединяющий в себе два разных платежных сервиса (Android Pay и Google Wallet) на базе операционной системы Android. С помощью Google Pay клиенты ТАСКОМБАНКА могут мгновенно оплачивать товары на кассе, приложив свой смартфон или умные часы к терминалу вместо карты.

Google Pay доступен владельцам Android-смартфонов с операционной системой KitKat 4.4 и выше, поддерживающих технологию NFC. Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение Google Pay из магазина приложений Google и добавить в него данные дебетовых и кредитных карт ТАСКОМБАНКА платежной ситемы Mastercard.

Катерина Мелеш,

Председатель Правления ТАСКОМБАНКА

Сервис Google Pay реализован на глобальной цифровой платформе токенизации Mastercard Enablement Digital Service (MDES), с которой работает и компания Google. Платформа позволяет превратить любое NFC-устройство с подключением к интернету в безопасный платежный инструмент. Для оплаты с помощью решения на MDES создается уникальный шифр, который обеспечивает максимальный уровень защиты платежной транзакции.

Юрий Батхин,

директор по развитию бизнеса Mastercard в Украине

АО «ТАСКОМБАНК» — универсальный коммерческий банк, который сегодня демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размерам активов и продолжает укреплять свои позиции. Входит в тройку самых надежных банков по версии издания «Личный счет» и в тройку банков с наивысшим уровнем надежности депозитов, по версии РА «Стандарт рейтинг». По сравнению с 2016 годом вырос в 3,5 раза. В 2017 году — на 60%. Банк постоянно инвестирует в обновление и модернизацию продуктов, процессов, процедур, качество обслуживания.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Мобильный кошелек Android Pay был запущен на украинском рынке в ноябре 2017 года. С тех пор к нему подключилось пять финучреждений. После того, как компания Google приняла решение объединить сервисы Android Pay и Google Wallet в один платежный сервис Google Pay, ТАСКОМБАНК стал первым финучреждением, присоединившимся к сервису бесконтактных оплат.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — NFC в смартфоне: ТОП гаджетов, которыми можно платить в магазине