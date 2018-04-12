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PaySpaceMagazine

Платить с помощью Google Pay смогут клиенты еще одного банка Украины

12.04.2018 17:15

Клиены банка смогут хранить свои карты в популярном мобильном кошельке

Google Pay

Клиенты банка смогут расплачиваться кошельком Google Pay Фото: arena.press

Банк Восток подключился к платежному сервису Google Pay. Об этом банк сообщил на своем сайте и в соцсети Facebook. Теперь клиенты смогут хранить в приложении свои карты и расплачиваться везде, где установлены бесконтактные терминалы.


Чтобы начать пользоваться Google Pay, клиентам Банка Восток нужно скачать приложение, зарегистрироваться и добавить туда свои карты. Процедура займет не более пяти минут и позволит клиенту в дальнейшем оплачивать покупки смартфоном, едва разблокировав его. Сервис работает на смартфонах с ОС Android версии 4.4 и выше, c поддержкой NFC. Ранее редакция публиковала список смартфонов, в которых есть такой функционал.

Более 50% клиентов банка совершают оплаты с помощью мобильных телефонов, и это количество растет с каждым месяцем. Теперь это будет еще проще. Мы уверены, что будущее - именно за такими инновациями, поэтому предоставляем своим клиентам несколько возможностей бесконтактных оплаты - как через банковское мобильное приложение, так и с помощью Google Pay
Алексей Столяр
руководитель проекта 

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

До подключения к Google Pay, в октябре 2017 года Банк Восток совместно с Mastercard представили цифровой бесконтактный кошелек. С помощью приложения «Мобильный Банк Восток» пользователи смогут в одно касание рассчитываться в физических торговых точках и в транспорте столицы с помощью смартфона и подтверждать покупки отпечатками пальцев.

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Рубрики: Мобильные платежиНовостиУкраина
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