Несколько приложений исчезнут со смарт-часов со следующим обновлением операционной системы

Приложение Instagram, вместе с рядом других, больше не будет присутствовать в Apple Watch с последующим обновлением операционной системы, сообщает Business Insider.

Несколько крупных разработчиков решили закрыть свои приложения для смарт-часов. Так, Slack, WholeFoods, eBay, Amazon и Google Maps уже отказались от Apple Watch.

Недавно Apple потребовал от разработчиков сделать свои приложения «встроенными», вместо того, чтобы позволить им работать на гаджетах исключительно в связке с iPhone.

Этот фактор в сочетании с маленьким экраном часов, очевидно, и стал решающим для компании, принадлежащей Facebook.

Редактор AppleInsider Роджер Фингас сказал, что присутствие Instagram на Apple Watch всегда было спорным вопросом. Также он добавил, что в часах нет камер, а его маленький экран делает невозможным детализированный просмотр снимков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Apple начнет выпускать смарт-часы с Face ID. Вследствие утечки информации из Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) стало известно о патентной заявке, поданной компанией Apple.

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По материалам businessinsider.com