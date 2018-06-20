Помощь водителям: в Privat24 появилась новая функция

В меню мобильного банкинга появилась специальная кнопка

В мобильном приложении Privat24 для Android появилась функция экстренной помощи водителям, реализованная совместно с British Auto Club. С ее помощью можно одним касанием связаться с круглосуточной поддержкой, чтобы вызвать техпомощь в любую точку Украины.

В банке уверяют, что сервис обеспечит оказание помощи в дороге в течение максимум 30–40 минут. Техпомощь может установить запасное колесо, открыть замок двери, доставить необходимый вид топлива, подзарядить аккумулятор, эвакуировать автомобиль на СТО.

Отмечается, что для того, чтоб использовать сервис, нужно зайти в Privat24 и в категории «Транспорт» нажать на кнопку «Помощь водителю». После этого в течение 2 минут клиенту позвонит оператор, выяснит все детали и отправит экипаж экспертов по его координатам GPS.

По данным British Auto Club, чаще всего украинцы пользуются службой автоассистанса для вызова эвакуатора при поломке или ДТП, а также для решения проблемы пробитых колес (67% обращений). Практически каждый третий (29%) пользователь сервиса вызывает специалистов для подзарядки аккумулятора и аварийного открытия дверей.

Около 4% автомобилистов пользуются помощью для доставки топлива.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине появились цифровые банковские карты для смартфонов. Первым в Украине выпускать цифровые prepaid-карты для оплаты смартфоном начал госбанк.

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