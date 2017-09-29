Порошенко предложил своего кандидата на пост главы НБУ

Президент определился с кандидатурой на пост главы финансового ведомства

Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде назначить главой Национального банка Украины действующего и.о. главы НБУ Якова Смолия.

Об этом сообщает несколько источников в органах государственной власти.

Ожидается, что назначение Смолия состоится в октябре.

Напомним, Гонтарева, уходя в отставку, назначила исполняющим обязанности главы нацбанка своего первого заместителя Якова Смолия.

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Ранее мы писали, что в НБУ хотят, чтоб государственные банки решали свои проблемы сами. Регулятор считает, что банковский госсектор не нуждается во вливании капитала.

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По материалам ukranews.com