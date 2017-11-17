Представлено мобильное приложение «Карточки киевлянина»

В приложении доступен городской мессенджер и 4 модуля: транспортный, медицинский, образовательный и коммунальный

16 ноября во время всемирной конференции Smart City Expo World Congress 2017 (SCEWC) в Барселоне состоялась презентация мобильного приложения «Карточки киевлянина». О новациях проекта рассказал Директор по операционной деятельности UNIT Василий Кривонос.

Главная инновация от разработчиков — городской мессенджер. Он дает возможность жителям города в режиме онлайн общаться с представителями власти, коммунальными службами, участковым врачом и полицейским с помощью смартфона. Для городских властей мессенджер — это канал информирования горожан и инструмент для изучения общественного мнения.

Кроме городского мессенджера в приложении доступны еще четыре модуля: транспортный, медицинский, образовательный и коммунальный.

В транспортном модуле пользователь может приобрести билет в виде QR-кода, проверить и пополнить баланс, а также просмотреть историю поездок.

В образовательном модуле пользователь получает уведомления о передвижении своих детей в общественном транспорте, время их входа и выхода. Он может проверить их оценки и что они покупали в школе.

С помощью медицинского модуля пользователи смогут записаться на прием к врачу, выбрать ближайшее лечебное учреждение, необходимого специалиста и назначить час приема. Модуль дает возможность получить электронный рецепт в виде QR-кода. Он также выполняет роль электронной медицинской карты, где хранятся все данные о состоянии здоровья пациента.

В коммунальном модуле пользователь ежемесячно получает сообщение о поступлении новых квитанций за услуги ЖКХ, которые может оплатить в один клик, используя любую банковскую карточку.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ разработал еще одно мобильное приложение. Новое интерактивное приложение называется «Монеты Украины».

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По материалам unit.com.ua