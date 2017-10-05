Регулятор еще одной страны может запретить криптовалюты

Глава Центробанка Малайзии не исключает возможность запрета криптовалют в стране

Глава Центробанка Малайзии, Bank Negara Malaysia (BNM), не исключает возможность запрета криптовалют в стране. Однако регуляторы еще не достигли единой позиции по поводу дальнейшего развития криптовалютного рынка.

В ходе конференции по финансовым преступлениям в Куала-Лумпуре глава BNM сообщил, что банк сформирует четкую позицию по этому вопросу «до конца года». В частности, Центробанк огласит свою позицию касательно регистрации игроков рынка, сбора данных и инструментов обеспечения прозрачности рынка.

Ранее в BNM сообщали, что банк склонен к тому, чтобы оставить рынок без регулирования. Однако, уже в сентябре стало известно, что Центробанк намерен составить специальное руководство для участников криптовалютного рынка.

Напомним, в сентябре, незадолго после запрета ICO правительством Китая, финансовый регулятор Малайзии опубликовал предупреждение, предостерегая инвесторов против участия в ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы самые популярные криптовалюты среди кибермошенников. В правоохранительном ведомстве ЕС рассказали о том, какие криптовалюты пользуются популярностью в даркнете.

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По материалам coindesk.com