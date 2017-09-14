Роботы смогут заменить учителей уже через 10 лет

Соответствующие обучающие программы уже разрабатываются в Кремниевой долине

Сэр Энтони Сэлдон, вице-канцлер Университета Букингема, уверен, что умные роботы, которые способны адаптироваться к разным стилям обучения для разных детей скоро заменят традиционное академическое обучение.

Сэлдон утверждает, что программы на основе искусственного интеллекта, которые на данный момент разрабатываются в Кремниевой долине, научатся читать выражения лиц учеников и выбирать соответствующий способ коммуникации.

Новая эра автоматизированного обучения положит конец группированию учеников по возрасту, поскольку персональный характер роботов позволит ученикам изучать новые материалы в своем собственном темпе, а не исходя из возраста и класса. Более того, это откроет для всех возможность получать образование уровня Итона или Веллингтона.

Однако, он предупредил, что новую технологию необходимо будет внедрять очень тщательно, чтобы избежать «инфантилизации» учеников и учителей.

Учителя — не единственные, кому уже можно начинать беспокоиться о конкуренции со стороны роботов на рынке труда. Согласно результатам совместного исследования The Nikkei и Financial Times, роботы могут выполнять 30% из 2 тыс уникальных видов деятельности, которые сейчас выполняют люди. В Японии эта доля достигает 50%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что немецкий Deutsche Bank променяет людей на роботов. Руководство Deutsche Bank прогнозирует, что «большое количество» сотрудников финучреждения заменят роботы.

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По материалам telegraph.co.uk