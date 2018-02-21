Ряд полномочий НБУ хотят передать другому ведомству

Нацбанку хотят ограничить полномочия
Полномочия Национального банка в проведении монетарной политики нужно ограничить, передав ряд функций Совету по финстабильности. Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубив на заседании правительства.
С таким предложением он выступил в ходе обсуждения Принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора.
Первый вице-премьер поставил под сомнения необходимость независимости НБУ.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ заставит банки раскрывать дополнительную информацию. НБУ расширил объем обязательной для обнародования информации о банках.
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По материалам minfin.com.ua