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Ряд полномочий НБУ хотят передать другому ведомству

21.02.2018 21:03

Нацбанку хотят ограничить полномочия

Ряд полномочий НБУ хотят передать другому ведомству. Фото: politeka.net

Полномочия Национального банка в проведении монетарной политики нужно ограничить, передав ряд функций Совету по финстабильности. Об этом заявил первый вице-премьер Степан Кубив на заседании правительства.

С таким предложением он выступил в ходе обсуждения Принципов стратегического реформирования государственного банковского сектора.

Параметры инструментов монетарной политики, когда мы говорим об учетной ставке, целевом уровне инфляции, монетарных агрегатах, должны утверждаться ежегодно Советом по финансовой стабильности
Степан Кубив
первый вице-премьер

Первый вице-премьер поставил под сомнения необходимость независимости НБУ.

Мы не должны сегодня строить то или иное независимое учреждение от государства, от правительства, от Верховной Рады. Мы должны вместе работать в этом аспекте
Степан Кубив
первый вице-премьер

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ заставит банки раскрывать дополнительную информацию. НБУ расширил объем обязательной для обнародования информации о банках.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: НБУНовостиУкраина
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