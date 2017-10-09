С 2000 года в Германии закрыли каждое четвертое банковское отделение

Больше всего на закрытие филиалов повлияло развитие цифровых технологий, позволяющих клиентам осуществлять финансовые операции онлайн

С 2000 года в Германии закрыли более 10,2 тыс отделений банков. Ожидается, что из-за развития цифровых технологий эта тенденция будет сохраняться и дальше.

По данным исследования инвестиционного банка KfW, только в 2014-2015 годах в стране закрыты 2,2 тыс отделений кредитно-финансовых учреждений.

Всего с 2000 года, когда в Германии работали 38 тыс банковских филиалов, закрыто каждое четвертое отделение. В целом их количество уменьшилось на 10,2 тыс. В этом году банки также продолжают закрывать свои офисы.

С другой стороны, в Германии может увеличиться количество международных банков. Сейчас около 30 кредитно-финансовых учреждений рассматривают возможность переезда из Лондона во Франкфурт-на-Майне в связи с выходом Британии из Евросоюза.

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Ранее сообщалось о том, что банки уходят из Каталонии на фоне риска отделения региона от Испании. Такой шаг будет предпринят с целью «защиты интересов клиентов, акционеров и сотрудников».

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По материалам minfin.com.ua