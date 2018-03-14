Наличие майнинг-программы обнаружили в коде сайта
Официальный сайт Украинского гидрометеорологического центра был заподозрен в майнинге криптовалюты. Это стало известно, когда в коде сайта была обнаружена программа для майнинга CoinHive, сообщает «Униан».
Стало известно, что программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалюты. На официальной интернет-странице программы так и написано: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя».
Издание отмечает, что наличие программы даже не пытались скрыть. Код майнера можно было увидеть на 35-й строчке.
Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке, или это дело рук технических работников сайта.
Отметим, на момент публикации новости код майнера пропал из HTML-кода сайта.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что хакеры майнили криптовалюту за счет ресурсов Tesla. Известная компания-производитель электромобилей Tesla стала жертвой хакеров: благодаря найденной уязвимости неизвестные получили доступ к облачной инфраструктуре фирмы и использовали ее ресурсы для майнинга криптовалют.
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