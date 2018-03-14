Наличие майнинг-программы обнаружили в коде сайта

Официальный сайт Украинского гидрометеорологического центра был заподозрен в майнинге криптовалюты. Это стало известно, когда в коде сайта была обнаружена программа для майнинга CoinHive, сообщает «Униан».

Стало известно, что программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалюты. На официальной интернет-странице программы так и написано: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя».

Издание отмечает, что наличие программы даже не пытались скрыть. Код майнера можно было увидеть на 35-й строчке.

Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке, или это дело рук технических работников сайта.

Отметим, на момент публикации новости код майнера пропал из HTML-кода сайта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что хакеры майнили криптовалюту за счет ресурсов Tesla. Известная компания-производитель электромобилей Tesla стала жертвой хакеров: благодаря найденной уязвимости неизвестные получили доступ к облачной инфраструктуре фирмы и использовали ее ресурсы для майнинга криптовалют.

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