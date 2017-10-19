Samsung усовершенствует своего голосового помощника Bixby

Bixby 2.0 станет более умным, «вездесущим» и интегрированным в огромное количество устройств

Чтобы составить достойную конкуренцию Siri от Apple и Alexa от Amazon, Samsung анонсировала усовершенствованную версию своего голосового помощника — Bixby 2.0.

В ходе конференции в Сан-Франциско, исполнитльный вице-президент и глава по развитию мобильной связи Samsung Electronics Иу-Сук Чанг сообщил, что Bixby 2.0 «знаменует новую стадию развития рынка цифровых помощников».

Bixby, который был запущен, одновременно со смартфонами Galaxy S8 и Galaxy S8 + в начале этого года, стал всего лишь демонстрацией возможностей виртуального помощника компании, утверждает Чанг. Существующая версия Bixby доступна в более чем 200 странах и насчитывает более 10 млн зарегистрированных пользователей.

По словам Чанга, Bixby 2.0 станет «вездесущим» и интегрированным в огромное количество устройств, включая мобильные телефоны, телевизоры, холодильники, смарт-спикеры и т. д.

Более того, Bixby будет лучше понимать естественные языки и команды, а также будет узнавать и понимать своего постоянного пользователя и членов его семьи. Наконец, Чунг отметил, что платформа будет открыта, чтобы разработчики могли создавать собственные приложения для виртуального помощника.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung проведет испытания самоуправляемых автомобилей. Выпускать автомобили Samsung не планирует — южнокорейский гигант заинтересован в разработке технологий автономного вождения.

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По материалам pymnts.com