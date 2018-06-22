Банк для мигрантов откроют в одной из стран Европы

Компания намерена помочь мигрантам адаптироваться к жизни в новой стране

Шведская финтех-компания Rebtel привлекла $8 млн с целью финансирования нового цифрового банка для трудовых мигрантов.

Rebtel получила инвестиции в размере $8 млн от компаний венчурного капитала Balderton Capital и Index Ventures. Эти средства фирма объединит c собственными $8 млн и использует для создания собственных банковских услуг.

Магнус Ларсон

генеральный директор Rebtel

В настоящее время Rebtel предлагает своим 500 тыс клиентам, которые являются мигрантами, глобальные безлимитные тарифы в 56 странах мира при оплате $10 в месяц. Кроме этого, компания предоставляет специальные программы занятости в регионах, где живут много мигрантов, включая Майами (штат Флорида) и Хьюстон (штат Техас), и платит им деньги за регистрацию в приложении Rebtel.

Пока точно неизвестно, когда будет запущен новый банковский сервис от Rebtel. Ожидается, что это произойдет до конца 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что PayPal заявил о приобретении Simility — платформы по риск-менеджменту и предотвращению мошенничества. После закрытия сделки торговцы на платформе PayPal получат доступ к настраиваемым инструментам по борьбе с мошенничеством через существующую панель управления.

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По материалам finextra.com.