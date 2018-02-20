Скончался один из главных регуляторов криптовалют Южной Кореи

Предположительной причиной смерти чиновника называют стресс

Утром 18 февраля глава координационного бюро по экономической политике правительства Южной Кореи Юнг Ки-Джун был обнаружен мертвым в своей квартире в Сеуле. Он являлся одной из ключевых фигур в правительстве, связанной с регулированием криптовалют.

Юнгу Ки-Джуну было всего 52 года и, как известно, он не страдал от каких-либо опасных для жизни заболеваний. Предположительной причиной смерти чиновника называют стресс, но эта информация не подтверждена — корейские правоохранители еще ведут расследование.

Напомним, еще в конце ноября прошлого года правительство Южной Кореи приняло решение о проведении ряда встреч вице-министров под руководством Хонг Нам-ки, главы координационного органа страны, с целью обсудить регулирование криптовалют. Юнг Ки-Джун отвечал за координацию мнений различных министерств и ведомств для подготовки к этим еженедельным встречам.

В корейских СМИ распространяется версия, что у чиновника во сне случился сердечный приступ. Его коллеги рассказали журналистам, что Юнг Ки-Джун был подвержен стрессу с тех пор, как занялся вопросами регулирования криптовалют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что южнокорейские криптобиржи обяжут получать лицензии. Страна собирается установить должный надзор над рынком криптовалют.

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По материалам news.bitcoin.com