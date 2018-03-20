Состояние богатейшей жительницы Гонконга за месяц сократилось вдвое

Состояние китаянки всего за месяц сократилось с $12 млрд до $6 млрд

Полианна Чу еще недавно считалась самой богатой жительницей Гонконга и чуть ли не единственной женщиной среди богатейших людей этого региона. Сейчас она потеряла половину всего своего состояния.

В публикации издания говорится, что падение рыночной стоимости компании Kingston Financial Group Ltd, владелицей которой является Чу, и привело к такому результату. По оценкам агентства состояние китаянки в январе 2018 года составляло $12 млрд, а в феврале 2018 года оно сократилось до $6 млрд.

Основной причиной этого стало обесценивание акций, которыми владеет компания Kingston Financial Group Ltd. В частности, подешевение ценных бумаг вызвало объявление о том, что акции сконцентрированы в руках небольшой группы людей. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга заявила, что 91% ценных бумаг контролируют 20 держателей.

Стоимость акций через день после этого объявления снизилась на 17%. Когда акции Kingston Financial Group Ltd были исключены из списков индексный провайдер FTSE Russell, их цена упала еще на 8,7%.

Основным видом деятельности бизнеса Чу являются казино и отели в Макао. На их долю пришлось 23% выручки Kingston Financial Group Ltd в 2017 году. Динамика акций компании Чу является самой худшей среди компаний индекса MSCI Asia Pacific в 2018 году в сравнении с прошлым годом.

Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires, теперь на первое место вышла Пэнси Хо, дочь «короля» игорного бизнеса Макао Стэнли Хо, второе место занимает Вивьен Чэнь, председатель совета директоров компании в сфере недвижимости Nan Fung Group.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам ubr.ua