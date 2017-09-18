Стало известно, сколько денег принес украинским стартапам краудфандинг

Украинские стартапы все чаще выходят на краудфандинговые платформы

Согласно данным исследовательского комитета Украинской Ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA), с начала 2017 года было запущено 35 кампаний на Kickstarter и Indiegogo — самых популярных в мире краудфандинговых платформах.

Важно отметить, что большая часть проектов (83%) успешно собрали необходимые суммы. По состоянию на середину августа 2017 года, украинские инновации собрали $1,895,252, что в четыре раза больше общей начальной цели.

По результатам первых 7 месяцев, 2017 год уже стал одним из самых «богатых» успешными краудфандинговыми кампаниями в истории украинских стартапов.

Kickstarter более популярен среди украинских разработчиков, 27 кампаний (77% из всех проектов) были запущены именно на этой платформе в 2017 году. В свою очередь Indiegogo используют в качестве дополнительного канала для сбора средств. Так, например, стартапы Luciding, Senstone, Hushme практиковали параллельный запуск промокампаний сразу на двух платформах.

Наиболее успешными кампаниями в 2017 году по критерию соотношения заявленной цели и собранных средств стали:

Jollylook (экологическая фотокамера для мгновенных снимков). Проекту удалось собрать $377 тыс вместо $15 тыс, заявленных изначально; Senstone (модный кулон для преобразования голосовых заметок в текст). Суммарно проект поднял $370 тыс (на 2 платформах); UGEARS Hurdy-Gurdy (уникальные механические музыкальные модели) удалось собрать более $290 тыс.

К сожалению, не всегда есть возможность определить «причастность» проекта к Украине, ведь почти половина проектов указывает как свое местоположение США. Это связано с их нацеленностью на глобальный рынок. Но в последнее время все чаще можно встретить украинские города в описании проектов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине стартует программа для стартапов Fintech Master при поддержке Mastercard и НБУ. Украинские стартапы получат возможность создавать финтех-сервисы в рамках полноценной инкубационной программы.

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