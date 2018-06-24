Семейные денежные переводы поддерживают многих жителей планеты

Сегодня 800 млн людей в мире живут за счет денежных переводов от родственников, работающих в других странах. Об этом свидетельствуют данные ООН.

Сообщается, что в 2017 году 200 млн трудовых мигрантов выслали своим близким $480 млн. Это вдвое больше, чем в 2007 году, и в три раза больше, чем общая сумма внешней финансовой помощи, выделенной этим странам на развитие из разных источников.

В среднем большинство работников-мигрантов посылают домой от $200 до $300 несколько раз в год. На их родине эти суммы чаще всего составляют до 60% семейного дохода и являются основным средством существования для миллионов семей.

В периоды кризисов суммы переводов растут в связи с необходимостью возместить убытки от потери урожая, скота и других непредвиденных сложностей с ведением хозяйства.

Около 75% высылаемых денег тратятся на еду и медикаменты, а также оплату обучения и проживания. Остальные 25% превращают в накопления или вкладывают в собственное дело.

Всего на сегодня в мире насчитывается около 250 млн международных мигрантов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, какие товары чаще всего воруют на кассах самообслуживания. В большинстве случаев люди, пойманные на попытках совершения кражи, пытались обвинить кассовое оборудование и утверждали, что это была ошибка.

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По материалам finance.ua.