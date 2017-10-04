Stripe еще больше упростит онлайн-шопинг благодаря новому сервису Elements

Stripe упростит процедуру оформления заказов на сайтах онлайн-магазинов

Согласно опросу, проведенному Stripe, почти половина из 100 сайтов для онлайн-шопинга не имеют функции автозаполнения, поэтому веб-браузер не может автоматически вписать все необходимые данные клиента для оформления онлайн-заказа. Топ-20 лучших сайтов не предоставляют цифровой клавиатуры для ввода номера кредитной карты.

Поэтому Stripe запустила Elements — новый сервис, созданный для того, чтобы разработчики могли легко создавать удобные формы оформления заказов в своих приложениях и на сайтах. Сервис бесплатный для пользователей Stripe.

Как и другие продукты Stripe, разработчики могут встроить Elements прямо в свои приложения. Флагманская технология Stripe позволяет компаниям принимать платежи через свои приложения или веб-сайты. Такие компании, как Salesforce, Lyft и даже Amazon, используют технологию Stripe для обработки некоторых или всех своих онлайн-платежей, незаметно для пользователя. Зачастую пользователи даже не знают, что пользуются продуктом Stripe.

Сервис Stripe Elements имеет еще ряд преимуществ, помимо автозаполнения клиентских данных, сообщают в Stripe. Если потребитель вдруг решил пользоваться такими платежными сервисами как Apple Pay, AliPay Alibaba или даже биткоин, для добавления этой опции на страницу оформления заказа потребуется всего несколько кликов.

Сервис также имеет ряд преимуществ в том, что касается безопасности. Платежная информация, которую потребитель вводит на страницу оформления заказа, передается прямо в Stripe, а не на собственные серверы компаний.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам businessinsider.nl