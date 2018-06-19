Состояние миллионеров достигло рекорда. Где богачи хранят свои деньги

В прошлом году число богачей выросло на 1,6 млн человек

В 2017 году совокупное состояние долларовых миллионеров увеличилось на 10,6% и впервые в истории превысило $70 трлн.

Число высокообеспеченных людей (high-net-worth individual, HNWI) за прошлый год выросло на 1,6 млн человек. Отметим, что три четверти новоиспеченных миллионеров живет в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Число людей, инвестирующих как минимум 1 млн долларов без учета основного места проживания в Северной Америке составляет 5,66 млн человек, в Европе — 4,83 млн, в АТР — 6,18 млн, на Ближнем Востоке — 660 тыс., в Латинской Америке — 600 тыс., а в Африке всего 170 тыс.

Большая часть всех долларовых миллионеров (61,2%) на конец 2017 года проживает в США, Германии, Японии и Китае.

Состояние азиатских миллионеров оценивают в целом в $21,59 трлн, североамериканских — в $19,79 трлн, а европейских — в $15,85 трлн.

Почти треть своего состояния обеспеченные граждане предпочитают хранить в акциях — 30,9%, на денежные средства и эквиваленты приходится 27,2% , на недвижимость — 16,8%.

Высокий интерес к криптовалютам проявляют 29% из опрошенных состоятельных людей. К 2025 году объединенный капитал миллионеров в мире может вырасти до $100 трлн, что почти втрое выше показателя 2006 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что в Украине уничтожили миллионы бумажных гривен. Самыми изношенными оказались купюры номиналом 200 гривен — их было изъято из оборота больше всего.

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По материалам ubr.ua.