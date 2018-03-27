ТОП-20 влиятельных финансистов Украины

В ТОП-20 включили представителей как государственного, так и негосударственного секторов

Издание «Деловая столица» представило собственный рейтинг ТОП-20 деятелей, наиболее влияющих на украинскую финансовую систему. При ранжировании учитывались различные объективные факторы (профессионализм, опыт работы, команда сотрудников, должностные полномочия, служебное положение, связи в верхнем эшелоне власти), а также упоминаемость в СМИ этих лиц и общественный резонанс от их деятельности.

1. Валерия Гонтарева, экс-председатель Национального банка Украины. Наиболее известна массовой ликвидацией частных банков в Украине.

2. Макар Пасенюк, управляющий партнер группы ICU. Наиболее известен как финансовый советник Петра Порошенко при попытках продажи фабрики Roshen в Липецке.

3. Нина Южанина, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики. Наиболее известна инициативами по налоговой реформе.

4. Мирослав Продан, и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины. Наиболее известен реформой таможенных органов.

5. Александр Данилюк, министр финансов Украины. Наиболее известен внедрением автоматического возмещения НДС.

6. Петр Крумханзл, председатель правления Приватбанка. Наиболее известен работой в Райффайзен Банке Аваль в условиях банковского кризиса 2008 года.

7. Игорь Мазепа, основатель Concorde Capital. Наиболее известен своей помощью Борису Ложкину в продаже UMH.

8. Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital. Наиболее известен своими медиаресурсами.

9. Оксана Маркарова, первый заместитель министра финансов Украины. Наиболее известна как куратор портала e-Data.gov.ua.

10. Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка. Наиболее известен реформированием Ощадбанка.

11. Андрей Павелко, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета. Наиболее известен как президент Федерации футбола Украины.

12. Виктория Михайле, председатель правления Альфа-Банка Украина. Наиболее известна своей ключевой ролью в реализации слияния Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка.

13. Павел Демчина, первый заместитель председателя Службы безопасности Украины. Наиболее известен как отвечающий в СБУ за борьбу с контрабандой.

14. Яков Смолий, председатель Национального банка Украины. Наиболее известен планами восстановить кредитование экономики.

15. Галина Пахачук, первый заместитель председателя правления Приватбанка. Наиболее известна работой во главе Приватбанка после его национализации.

16. Богдан Данилишин, председатель совета Национального банка Украины. Наиболее известен своей ролью в процессе вступления Украины в ВТО.

17. Константин Ворушилин, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Наиболее известен в связи со скандалами вокруг непрозрачных схем при ликвидации банков.

18. Александр Гриценко, председатель правления Укрэксимбанка. Наиболее известен успешным завершением транзакции выпуска трехлетних еврооблигаций, деноминированных в гривне, на международных рынках капитала.

19. Жан-Поль Пьотровски, председатель правления Креди Агриколь Банка. Наиболее известен особым вниманием к кредитованию агросектора.

20. Валерий Майборода, и. о. руководителя Немецко-украинского фонда. Наиболее известен особым вниманием к кредитованию малого и среднего бизнеса.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в рейтинг богатейших людей мира от Forbes попали 7 украинцев. При этом в ТОП-500 богачей попал лишь один украинец.

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По материалам dsnews.ua