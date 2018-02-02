ТОП-25 сайтов января: украинцы меньше посещают интернет-магазины

В январе повысились охваты у погодных сайтов

Компания TNS Ukraine представила традиционный рейтинг самых популярных сайтов Украины за январь 2018 года. Как отмечают составители рейтинга, конец праздников принес многим e-commerce-сайтам падение охватов. Оно коснулось таких компаний, как OLX, Розетка, Prom, ПриватБанк и Нова Пошта.

Повысились охваты у погодных сайтов вроде Sinoptik и Gismeteo, также длительные праздники привели к росту популярности платформ с сериалами и фильмами, вроде Kinokrad.co и Baskino.co.

Российские сервисы, заблокированные в Украине, пока не уходят из ТОП-25, сайт сети ВКонтакте, как и в декабре, все еще замыкает десятку, сайт Яндекса — на 13 месте, Mail.ru — на 14-м.

Напомним, по данным той же компании за декабрь 2017 года, из-за снижения охвата на 2% ТОП-5 покинула Wikipedia.org, место которой занял Privatbank.ua. Единственный сайт, который показал заметный рост — Novaposhta.ua (+4%). Скорее всего, это было связано с предновогодним шопингом украинских пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине появится новый маркетплейс. Ожидается, что проект будет запущен уже к концу лета.

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По материалам ain.ua