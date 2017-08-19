Третье поколение смарт-часов обеспечит рост продаж продукции Apple

В 2017 году поставки Apple Watch достигнут 15 млн штук

По подсчетам экспертов, поставки смарт-часов Apple в четвертом квартале 2017 года достигнут 15 млн (рост на 4,5 млн) после запуска третьего поколения Apple Watch, которое запланировано на осень.

Согласно DigiTimes, к 2018 году объемы поставок вырастут до 20 млн.

Apple Watch не сдает позиции на рынке. Тем временем, спрос на носимые устройства других брендов — Xiaomi, Fitbit, Samsung Electronics, LG Electronics Huawei и Motorola – продолжает падать. Более того, Asustek Computer и вовсе принял решение покинуть рынок, а Intel сокращает сотрудников и ресурсы на своих платформах для разработки носимых устройств.

Эксперты утверждают, что высокие цены, слабая батарея, схожие функции со смартфонами и недостаточно развитая экосистема негативно повлияли на успех смарт-часов среди потребителей.

Поставки первого поколения Apple Watch в 2015 году достигли 5 млн штук. Продажи второго поколения смарт-часов были на порядок выше.

По мнению экспертов, Apple Watch третьего поколения даст значительный толчок уровню продаж смарт-часов компании за счет обновленного функционала.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам digitimes.com