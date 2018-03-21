НБУ скорректировал методику расчета объемов денежных переводов

Согласно оценке Национального банка Украины, ожидается, что объем денежных переводов от трудовых мигрантов в 2018 году составит не менее $9,3 млрд. Тогда как еще в январе ожидалось, что объем частных денежных переводов по итогам года вырастет до $7,8 млрд. Такая разница в прогнозах объясняется новой методикой расчетов — официальные данные появятся в апрельском отчете. Об этом заявил замглавы НБУ, Дмитрий Сологуб.

Пока прогноз на 2018 год сделан на основе пересмотра объема денежных транзакций в Украину в 2017 году. Согласно новой модели расчетов, он составляет $9,3 млрд. И по мнению экспертов НБУ, в 2018 году не может быть меньше, скорее больше.

Основным источником данных для расчета объема частных денежных переводов является отчетность по переводам через официальные каналы — банки и международные платежные системы, а также результаты опросов, которые позволяют оценить объемы неформальных переводов — в наличной или товарной форме.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ назвал три системно важных украинских банка. Системно важный банк — термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.

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