У Tencent и Alibaba появилось новое поле для конкуренции

Гиганты Tencent и Alibaba будут бороться за лидерство в сфере проката велосипедов и доставки еды

Компания Meituan Dianping объявила о покупке сервиса по прокату велосипедов Mobike. Обе компании поддерживаются интернет-титаном Tencent Holdings. Эта сделка – очередной ход в битве между Tencent и Alibaba Group Holding за привлечение клиентов к своим растущим экосистемам услуг.

Tencent и Alibaba следуют одной и той же стратегии: инвестируют в самые перспективные из многочисленных онлайн и мобильных сервисов Китая. Первоначально они ограничиваются миноритарной долей, но следят за ростом каждого объекта инвестиций и при случае тут же приобретают самые успешные из них.

И Meituan, и Mobike последние несколько лет росли очень стремительно, подпитываясь капиталом от Tencent. Meituan – это букинг-платформа, которая предлагает пользователю различные услуги, основываясь на его местоположении – например, рестораны и доставку еды. Множество пользователей оценили удобство платформы еще в 2016 году, а теперь у Meituan насчитывается около 240 млн пользователей ежегодно.

Mobike является первопроходцем на рынке проката велосипедов, который расцвел осенью 2016 года. Он считается одним из самых дорогих стартапов в Китае. Компания предоставляет услуги даже за рубежом – в Японии, Италии и США. Mobike также является прямым конкурентом подобного сервиса, поддерживаемого холдингом Alibaba – Ofo.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Alibaba выкупит крупнейший сервис доставки в Китае. Сделка с Ele.me обойдется онлайн-гиганту почти в $10 млрд.

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По материалам asia.nikkei.com