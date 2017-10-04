Украинцев предупреждают о новом мошенническом интернет-магазине

Обнаружен мошеннический интернет-магазин, который выманивал деньги у покупателей, прикрываясь сервисом «Безопасная сделка»

Украинская финансовая компания UaPay предостерегает украинцев от покупки товаров в интернет-магазине «The LensPal» (http://you-foto.com.ua/), который, получив деньги за товар, не отгружает его покупателям. При этом интернет-магазин вводит в заблуждение потенциальных заказчиков, сообщая о том, что якобы использует сервис «Безопасная сделка», запущенный в мае этого года компаниями UaPay, OLX и «Нова пошта».

Напомним, сервис «Безопасная сделка» позволяет безопасно покупать и продавать различные вещи через интернет. Поскольку деньги, сплаченные за товар, продавец не получит до тех пор, пока покупатель не заберет свою покупку и не убедится в ее качестве. Таким образом, услуга «Безопасная сделка» решает как проблему защиты покупателя, так и продавца.

Компания UaPay акцентирует, что сервис «Безопасная сделка» действует только при покупке товара на сайте онлайн-объявлений OLX и с доставкой через «Нова пошта». А интернет-магазин http://you-foto.com.ua/ под видом «Безопасной сделки» предлагает просто перечислить деньги на банковскую карту мошенников. При этом деньги не попадают на транзитный счет банка, где они должны находиться до того момента, как покупатель получит товар и подтвердит, что он соглашается его оплатить.

Указанный интернет-торговец пытается привлечь покупателей, выставляя заниженные цены на свой товар — профессиональную фототехнику. На сайте указано, что магазин якобы имеет склады-распределители товара Nikon и Canon в нескольких городах Украины, предоставляет гарантию от производителя и сотрудничает непосредственно с официальными поставщиками. Доступна опция и самовывоза, однако склад находится в городе Белгород-Днестровский, и цена в этом случае сразу возрастает на 2000 гривен. Конечно же, покупатели, желая сэкономить, выбирают вариант с предоплатой и доставкой через «Нова пошта». Однако свой заказ они так и не получают.

Чтобы прекратить преступные действия интернет-магазина http://you-foto.com.ua/, юристы UaPay подали соответствующее обращение в Украинскую межбанковскую Ассоциацию членов платежных систем ЕМА и отправили заявление о незаконной деятельности предприятия в киберполицию Украины.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

За неполных два месяца мошенники украли у украинцев полмиллиона гривен. В период с 1 августа по 26 сентября платежные сервисы зафиксировали 12 416 подозрительных и мошеннических операций пополнения мобильных телефонов и переводов с карты на карту.

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