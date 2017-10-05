Украинцы купили полмиллиона билетов на трамвай со смартфона

С начала года ПриватБанк продал 500 000 трамвайных электронных билетов

С момента запуска сервиса по продаже электронных билетов в городском транспорте Львова в текущем году украинцы приобрели более 500 тыс e-билетов, используя Privat24 и QR-коды.

Об этом сообщают в пресс-службе ПриватБанка.

По словам руководителя направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексея Путятина, украинцы все чаще пользуются электронными билетами на трамвай и троллейбус.

По количеству оплаченных поездок с помощью электронных билетов лидирует Львов (259 тыс поездок). Далее идут:

— Днепр (89 тыс поездок),

— Николаев (35 тыс поездок),

— Черкассы (12 тыс поездок),

— Чернигов (11 тыс поездок),

— Сумы (10,7 тыс поездок).

Напомним, чтобы оплатить проезд с помощью QR-кода, нужно загрузить на смартфон мобильное приложение Privat24 ПриватБанка и отсканировать изображение на стикерах, размещенных в салоне трамвая, троллейбуса или автобуса. Во время поездки оплаченный билет нужно будет «закомпостировать» в смартфоне и показать кондуктору или контролеру.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк представил новый формат оплаты интернет-заказов — в Viber и Telegram. Магазины-клиенты самого крупного банка в Украине смогут выставлять счета покупателям в Приват24 и популярных мессенджерах.

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