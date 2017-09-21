Украинские хакеры представят собственную криптовалюту

Новая криптовалюта получила название Hacken

На III международном форуме по кибербезопасности HackIT 23 сентября будет презентована новая криптовалюта Hacken. За нее на одноименной платформе можно будет приобрести услуги «белых хакеров».

Предпродажа началась 18 сентября. В открытый доступ хакены поступят 12 октября и будут продаваться на протяжении месяца.

Всего планируется выпустить 20 млн хакенов. Во время предварительной продажи будет продано 1 млн хакенов. Еще 300 тыс станут бонусом для участников предпродажи. Остальные 18,7 млн смогут купить все желающие в октябре. Дополнительных эмиссий не будет.

Напомним, «белыми хакерами» называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников и выстроить ее эффективную защиту.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, почему криптовалюты пока не могут заменить фиатные деньги. В настоящее время в обращении находится более 1110 криптовалют против 180 фиатных валют.

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По материалам epravda.com.ua