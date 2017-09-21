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Украинские хакеры представят собственную криптовалюту

21.09.2017 11:01

Новая криптовалюта получила название Hacken

Украинские хакеры представят собственную криптовалюту. Фото: gentosha-go.com

На III международном форуме по кибербезопасности HackIT 23 сентября будет презентована новая криптовалюта Hacken. За нее на одноименной платформе можно будет приобрести услуги «белых хакеров».

Предпродажа началась 18 сентября. В открытый доступ хакены поступят 12 октября и будут продаваться на протяжении месяца.

Всего планируется выпустить 20 млн хакенов. Во время предварительной продажи будет продано 1 млн хакенов. Еще 300 тыс станут бонусом для участников предпродажи. Остальные 18,7 млн смогут купить все желающие в октябре. Дополнительных эмиссий не будет.

Напомним, «белыми хакерами» называют специалистов, способных определить, насколько защищенной является система от внешних атак и киберпреступников и выстроить ее эффективную защиту.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, почему криптовалюты пока не могут заменить фиатные деньги. В настоящее время в обращении находится более 1110 криптовалют против 180 фиатных валют.

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По материалам epravda.com.ua

Рубрики: БезопасностьКриптовалютыНовостиУкраина
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