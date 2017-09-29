Укрпочта запустила возможность интеграции API для услуги Укрпочта Экспресс

Укрпочта преглашает e-commerce-клиентов воспользоваться новым сервисом

Нововведение значительно упрощает регистрацию и экономит время. Суть интеграции заключается в том, что после необходимых документальных процедур клиент Укрпочты-юридическое лицо получает необходимое программное обеспечение и встраивает АРI в программе / на сайте, где хранятся данные о заказах клиентов-покупателей.

Оформляя отправление Укрпочтой, представитель контрагента должен заполнить поля отправления и зарегистрировать его. После этого он получит сообщение со штрихкодом, рассчитанной стоимостью отправки по действующему тарифу и сформированным сопроводительным документом «адресным ярлыком» с этим идентификатором.

После этого можно распечатать сопроводительный документ, наклеить его на посылку и доставить для приема и пересылки в любое из отделений почтовой связи, которые будут предоставлять услугу Укрпочта Экспресс.

Оператор отделения просканирует штрихкод и в автоматическом режиме получит все данные об отправке без дополнительных ручных операций и примет отправление на доставку.

На сегодняшний день API от Укрпочты в работе используют около 40 клиентов-юридических лиц.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпочта закупит терминалы для приема платежей в отделениях. Всего компания планирует установить 50 таких терминалов. В компании отмечают, что эта инициатива позволит улучшить сервис в отделениях. При этом, традиционный формат обслуживания у оператора также будет доступен.

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