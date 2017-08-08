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«Укрпочту» второй день атакуют хакеры

08.08.2017 15:39

Работе почтового оператора мешает DdoS-атака на его сайт

«Укрпочту» второй день атакуют хакеры. Фото: haeton.co.il

Об этом «Укрпочта» сообщает на своей странице в Facebook.

Хакерская атака направлена в основном на сервис отслеживания отправлений, но из-за нее и сайт, и сервисы работают медленно и с перебоями.

Первая волна атаки началась 7 августа, но IТ-служба почтового оператора смогла нормализовать ситуацию. Сегодня же хакеры вновь активизировались.

В «Укрпочте» уверяют, что делают все возможное, чтобы пользователи могли получать необходимую информацию с сайта без перебоев.

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Ранее «Укрпочта» предупреждала о мошеннических смс-рассылках якобы от ее имени. “Пожалуйста, внимательно проверяйте смс-сообщение и не звоните на неизвестные телефоны!” — предупредил национальный почтовый оператор.

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Рубрики: БезопасностьКомпанииНовостиУкраинаУкрпочта

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