В Австралии появилась специальная платформа для поиска работы в сфере FinTech

Сайт стал единственной специализированной платформой Австралии, предназначенной для поиска вакансий в сфере финансовых технологий

По словам Кэмерона Дарта, основателя и главного исполнительного директора, AustralianFinTechJobs.com.au родился на базе успешного сайта об австралийском FinTech и на фоне растущего спроса среди населения на создание специальной рабочей платформы для этого сектора.

Сайт Australian FinTech Jobs прост в использовании и наполнен функционалом как для работодателей, так и для соискателей. Регистрация на нем бесплатна.

Каждый месяц более 13 тыс уникальных пользователей заходят на сайт AustralianFinTech.com.au, чтобы узнать новости отрасли в стране, информацию о новых продуктах и услугах, а также чтоб ознакомиться с каталогом финтех-компаний Австралии, где есть данные более 500 фирм. Теперь эти люди смогут и сами присоединиться к отрасли, если они еще не работают в ней.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что репутация крупнейшего банка Австралии под угрозой. Правительство обвиняет финучреждение в том, что оно не смогло предотвратить потенциальное отмывание денег и финансирование терроризма.

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По материалам finextra.com