В Киеве участились случаи выявления фальшивых купюр

Особо внимательными киевлянам советуют быть в супермаркетах, обменниках и такси

Киевляне начали массово жаловаться на то, что им подсовывают фальшивые купюры гривны на сдачу в супермаркетах, в такси и даже в пунктах обмена. Только на этой неделе фальшивки были обнаружены дважды. В полиции просят граждан быть внимательными, в случае выявления фальшивок немедленно обращаться с заявлением в полицию, а не пытаться сбыть купюру. Ведь в этом случае вас самих могут обвинить в мошенничестве.

В сети обсуждают несколько случаев изъятия фальшивых денег. К примеру, одна из жительниц города получила поддельную купюру в 50 грн на сдачу в супермаркете. О том, что деньги ненастоящие, она узнала при попытке совершить покупку в другой торговой точке.

На станции метро “Минская” другая женщина пыталась заплатить за проезд поддельными 100 грн. При чем, когда ей вернули подозрительную купюру, киевлянка дала другую купюру таким же номиналом — она также оказалась фальшивкой. Когда женщину задержала полиция, она пояснила: деньги ей дали в пункте обмена валют.

Немало ходит в городе и фальшивых долларов. На этой неделе полиция задержала двух валютных мошенников, которые изготовляли фальшивые доллары, а затем обменивали их на гривны через терминалы одного из банков Киева. Злоумышленники успели поменять фальшивых долларов на общую сумму около $100 000. Терминал фальшивки не выявил, их обнаружили уже работники банка при изъятии налички.

Эксперты говорят о том, что чаще всего подделывают купюры номиналом 20 и 50 гривен. Как распознать фальшивку? Нужно обратить внимание на края купюры: если они обрезаны небрежно или неровно, то это может быть подделка. Также на настоящих деньгах отчетливо видны водяные знаки. Еще один способ — сложить купюру вдвое: настоящая купюра разгибается без ярко выраженных загибов и не рвется. Как отличить поддельные 500 грн — читайте здесь.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, на прошлой неделе в Нацбанке презентовали мобильное приложение «Украинская гривна», в котором в интерактивной форме проиллюстрированы все элементы защиты банкнот украинской гривны.

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По материалам «Сегодня»