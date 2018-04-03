Камеры умеют считать, распознавать авто и управлять светофорами

В Киеве появились новые камеры интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщается на странице «КП «Информатика» в Facebook.

В каждом районе пока установлено по три такие камеры. Устройство умеет распознавать различные виды машин, а также прогнозировать транспортные потоки автомобилей и самостоятельно анализировать загруженность каждой полосы. Кроме того, датчик может управлять светофором в автоматическом режиме, чтобы не создавались пробки на дорогах. В сообщении указано, что главная цель – установить по четыре камеры на каждом перекрестке.

Более того, в Киеве четыре тысячи камер уже подключены к единой системе видеонаблюдения. Они распознают лица, автомобильные номера, следят за массовыми акциями и общественным транспортом. Нередко в кадр попадает момент совершения преступления.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам kiev.segodnya.ua