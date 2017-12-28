В киевских банкоматах госбанков закончились деньги

Банки связывают отсутствие денег в банкоматах госбанков с предпраздничным ажиотажем

Киевляне сообщают о перебоях в работе банкоматов государственных банков — ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка. Так, 28 декабря очевидцы сообщили о повальном отсутствии денег в банкоматах на Академгородке. 27 декабря тяжело было снять средства и в центре Киева — на ул. Саксаганского, Льва Толстого и Леонтовича. Также киевляне сообщили, что пустыми были банкоматы в районе метро Черниговская.

В пресс-службе ПриватБанка заявили, что это может быть связано с новогодним ажиотажем. Перед праздниками людям выдают зарплату, которую они сразу же обналичивают для предпраздничных покупок.

В ПриватБанке говорят, что вносят изменения в график инкассации, если начинаются проблемы в том или ином банкомате.

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Ранее сообщалось о том, что в терминалах Привата можно бесплатно пополнить карту другого банка. И это не monobank…

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По материалам ubr.ua