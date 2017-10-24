В киевском метро нельзя расплатиться картой из-за хакерской атаки

В Украине отмечается очередная волна хакерских атак на муниципальные предприятия и государственные органы

Сегодня в 16:30 о хакерской атаке заявили в КП «Киевский метрополитен». На официальной странице подземки в Facebook сообщили, что из-за атаки не работает система пропуска пассажиров с оплатой банковскими картами.

Об угрозе атаки сообщала пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, а Одесский аэропорт предупредил своих пассажиров о возможных задержках в обслуживании из-за взлома информационной системы.

Вместе с тем о кибератаках сообщают и некоторые российские СМИ. В частности, был атакован сайт агентства Интерфакс, работоспособность которого не восстановлена до сих пор.

В СМИ появилась информация о том, что предприятия и госорганы были атакованы новой разновидностью вируса-шифровальщика под названием Bad Rabbit. Хакеры требуют от своих жертв перечислить им 0,05 BTC, обещая в противном случае уничтожить всю зашифрованную информацию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк и киберполиция задержали банкоматного мошенника. Мошенник устанавливал специальные накладки на банкоматы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину заполонили фальшивые доллары высокого качества — НБУ

По материалам ubr.ua