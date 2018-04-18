В отделении одного из крупнейших банков Китая работают только роботы

China Construction Bank в новом отделении задействовал роботов и новейшие технологии

Один из крупнейших банков Китая China Construction Bank открыл в Шанхае филиал, в котором работают только роботы. Кроме того, в отделении используют технологии распознавания лиц, виртуальной реальности и искусственный интеллект.

При первом посещении такого отделения клиентом, его удостоверение личности сканируют, а затем робот выдает ему номер в очереди. При последующих визитах пользователя будут идентифицировать с помощью технологии распознавания лиц.

В отделении роботы могут отвечать на клиентские запросы, а смарт-банкоматы позволяют пользователям открывать счета, осуществлять денежные переводы, операции с иностранной валютой и некоторые действия по управлению активами.

На экранах есть специальные QR-коды, которые позволяют клиентам оплачивать услуги и даже играть в игры в дополненной реальности. Также с помощью VR пользователь может просмотреть банковские предложения по аренде жилья.

Для тех, кому необходимо пообщаться с сотрудником банка, есть отдельная комната с возможностью видеочата.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в магазинах Zara роботы будут обслуживать клиентов. Компания Zara готова решить вопрос долгих очередей, используя роботов.

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По материалам finextra.com