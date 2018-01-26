В Швеции курсируют автобусы без водителей

Проезд в автобусах без водителей бесплатный
Первые в Швеции общественные автобусы без водителей начали курсировать на севере Стокгольма. Они появились на дорогах делового района в среду, 24 января, в рамках проекта компании Nobina.
Два автобуса теперь курсируют между торговым центром Kista и Victoria Tower по предварительно записанному маршруту длиной 1,5 км со скоростью 20 км/ч. GPS и специальные датчики следят за тем, чтоб автобус не отклонялся от маршрута.
В автобусе нет руля, но им можно управлять вручную. В салоне находится человек на случай аварийной ситуации, как требуется в соответствии с действующим законодательством Швеции.
Автобусы могут перевозить 12 пассажиров, а проезд в них бесплатный.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Uber может запустить беспилотное такси совсем скоро. Uber вскоре задействует инновационные технологии в сфере перевозки пассажиров.
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По материалам thelocal.se