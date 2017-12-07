В Украине становится все больше наличных денег — НБУ

НБУ продолжает печатать деньги — денежная база в стране растет

За октябрь НБУ напечатал и выпустил в оборот наличные на сумму 2,92 млрд грн, а с начала 2017 года – 19,41 млрд грн.

Такие цифры приводятся в данных денежно-кредитной и финансовой статистики, опубликованной НБУ.

По данным регулятора, денежная база в целом в октябре 2017 года выросла на 3,22 млрд грн. Всего за январь-октябрь она увеличилась на 21,98 млрд грн – до 376,62 млрд грн против 354,64 млрд грн на конец 2016 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки получили еще один выходной. О новом банковском выходном предупредил НБУ.

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По материалам minfin.com.ua